Sharon Stone: “minacciata” di perdere il lavoro chiesto un set vaccinato (Di martedì 3 agosto 2021) Sharon Stone ha subito delle minacce per aver chiesto un set completamente vaccinato. Lo ha rivelato la stessa attrice, 63 anni, in un video nel quale è candidata per il board nazionale del sindacato Sag-Aftra. Cosa ha detto Sharon Stone? “Mi è stato offerto un lavoro, un buon lavoro, un lavoro che voglio davvero fare ad Atlanta”, dice in quel video. “Ecco perché mi si rizzano i capelli… perché la Producers Guild of America non garantirà che tutti nel nostro show siano vaccinati prima che io vada al lavoro”. E poi ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 3 agosto 2021)ha subito delle minacce per averun set completamente. Lo ha rivelato la stessa attrice, 63 anni, in un video nel quale è candidata per il board nazionale del sindacato Sag-Aftra. Cosa ha detto? “Mi è stato offerto un, un buon, unche voglio davvero fare ad Atlanta”, dice in quel video. “Ecco perché mi si rizzano i capelli… perché la Producers Guild of America non garantirà che tutti nel nostro show siano vaccinati prima che io vada al”. E poi ...

Advertising

elladide : La Brigliadori sarà svalvolata ma non è che le Sharon “Karen” Stone lo sono meno. E le seconde sono più pericolose. Ciao - AnsaBasilicata : Rifugiati: pronta 'abitazione della pace' a Scanzano Jonico. Collegata l'attrice e attivista dei diritti umani, Sha… - imalessia__ : Mi immagino la faccia di Sharon Stone che si mette a guardare questo bellissimo tutorial #tzvip - AnnaP1953 : RT @ilgiornale: L'attrice americana ha rivelato di aver subito pressioni dalla produzione per la quale stava girando un film per aver chies… - Spyto_ : RT @LaStampa: Sharon Stone ha rischiato di esser licenziata dal set per aver preteso la vaccinazione di tutta la troupe -