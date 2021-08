Shakhtar Donetsk, De Zerbi: “Voglio lasciare il segno, siamo un top club europeo” (Di martedì 3 agosto 2021) “Ho scelto lo Shakhtar perché ha un modo di vedere il calcio simile al mio. E anche perché dal mio punto di vista è un top club in Europa. Voglio fare bene e lasciare il segno, il ricordo di una squadra che gioca un bel calcio. Il primo obiettivo è vincere il campionato e poi fare bene in Europa. Abbiamo ingaggiato Pedrinho, Marlon e Lassina Traoré, mentre Vinicius Tobias arriverà a gennaio. Stiamo iniziando un nuovo ciclo e ci sono tre giocatori specifici e funzionali per fare il tipo di calcio che vogliamo. Confido che saranno il patrimonio del club per i prossimi anni”. Questo è il ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) “Ho scelto loperché ha un modo di vedere il calcio simile al mio. E anche perché dal mio punto di vista è un topin Europa.fare bene eil, il ricordo di una squadra che gioca un bel calcio. Il primo obiettivo è vincere il campionato e poi fare bene in Europa. Abbiamo ingaggiato Pedrinho, Marlon e Lassina Traoré, mentre Vinicius Tobias arriverà a gennaio. Stiamo iniziando un nuovo ciclo e ci sono tre giocatori specifici e funzionali per fare il tipo di calcio che vogliamo. Confido che saranno il patrimonio delper i prossimi anni”. Questo è il ...

Advertising

sportface2016 : #ShakhtarDonetsk, #DeZerbi: 'Voglio lasciare il segno, siamo un top club europeo' - ilveggente_it : ?? #ChampionsLeague #Genk Vs #ShakhtarDonetsk è un match valido per il terzo turno preliminare di Champions League… - zazoomblog : Genk-Shakhtar Donetsk (qual. Champions league martedì 3 agosto ore 20): formazioni quote pronostici - #Genk-Shakht… - infobetting : Genk-Shakhtar Donetsk (qual. Champions league, martedì 3 agosto, ore 20): - Spazio_Napoli : Interesse del Napoli per Grimaldo: un'altra squadra ha appena offerto 12 milioni al Benfica! -

Ultime Notizie dalla rete : Shakhtar Donetsk Calciomercato Lazio, c'è il prezzo: concorrenza da De Zerbi e Guardiola Lazio interessata a Grimaldo del Benfica: il club portoghese fa il prezzo, ma sul giocatore anche Shakhtar Donetsk e Manchester City Roberto De Zerbi © Getty ImagesDopo aver ceduto Nuno Tavares all'Arsenal, il Benfica potrebbe privarsi di un altro terzino sinistro. Si tratta di Alejandro Grimaldo, ...

Risultati calcio live, Martedì 3 agosto 2021 - Calciomagazine Giornata 19:00 Malmö FF - Rangers FC Sparta Praga - AS Monaco 20:00 CFR Cluj - BSC Young Boys PSV Eindhoven - FC Midtjylland KRC Genk - Shakhtar Donetsk 21:00 Olympiakos Piräus - PFC Ludogorets ...

Shakhtar Donetsk, DE ZERBI: "Voglio lasciare il segno, siamo un top club europeo" Sportface.it De Zerbi lancia lo Shakhtar: «Possiamo giocarcela con tutti, Real incluso» Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha fatto il punto in vista della prossima stagione degli ucraini Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha fatto il punto in vista de ...

De Zerbi lancia lo Shakhtar: «Possiamo giocarcela anche col Real Madrid» Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha fatto il punto in vista della prossima stagione Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha fatto il punto in vista della prossima s ...

Lazio interessata a Grimaldo del Benfica: il club portoghese fa il prezzo, ma sul giocatore anchee Manchester City Roberto De Zerbi © Getty ImagesDopo aver ceduto Nuno Tavares all'Arsenal, il Benfica potrebbe privarsi di un altro terzino sinistro. Si tratta di Alejandro Grimaldo, ...Giornata 19:00 Malmö FF - Rangers FC Sparta Praga - AS Monaco 20:00 CFR Cluj - BSC Young Boys PSV Eindhoven - FC Midtjylland KRC Genk -21:00 Olympiakos Piräus - PFC Ludogorets ...Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha fatto il punto in vista della prossima stagione degli ucraini Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha fatto il punto in vista de ...Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha fatto il punto in vista della prossima stagione Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ha fatto il punto in vista della prossima s ...