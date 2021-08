Settebello e volley donne | sfide con la Serbia Azzurri per l' oro nell' inseguimento

(Di martedì 3 agosto 2021) Giornata intensa per i colorioggi a Tokyo. Dopo le dolorose eliminazioni della Nazionale di pallacanestro fermata dalla Francia e dell' Italbattuta dall'Argentina , oggi tocca al ...

italydoitbtter : settebello, italvolley (femminile) e beach volley, fateci sognare ???? - NamasteDavide : @GabDiT_14 A si sì, anzi ci rode ancora di più perché nel volley siamo tra le prime tre al mondo, avremmo lo stesso… - marianogattuso1 : @cmqalessia Erano entrambe 2 squadre ridicole e probabilmente perderanno domani anche Settebello e volley femminile... - Ulisse0672 : RT @grisou79: Finora sono dei #GiochiOlimpici positivi, penso si possa dire. Però, da amante degli spot di squadra, le sconfitte di oggi so… - TiroIgnorante : @Quelchepassa Basket non era messa in conto, volley brutto colpo. Ho fiducia solo nel settebello. Poi sinceramente… -

Dopo le dolorose eliminazioni della Nazionale di pallacanestro fermata dalla Francia e dell' Italvolley battuta dall'Argentina , oggi tocca ale alle azzurre delaccomunati dagli ...Alle 10 del mattino punto cruciale per ilazzurro: dopo l'eliminazione della squadra ... Alle 11.20 si passa alla pallanuoto con ancora una volta la Serbia di fronte, toccherà al...Gli atleti, le squadre in gara e le discipline di mercoledì 4 agosto. L’elenco completo e gli orari delle competizioni ...OLIMPIADI DI TOKYO L'inseguimento a squadre su pista a caccia dell'oro contro la Danimarca. Doppia sfida alla Serbia per volley e pallanuoto [TUTTI GLI APPUNTAMENTI] ...