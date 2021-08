Serie B, il Tar conferma l’esclusione del Chievo: Cosenza riammesso nel campionato cadetto (Di martedì 3 agosto 2021) Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Chievo Verona, confermando la tesi di inadempienze tributarie nel periodo 2014-2018, prima rilevata dalla Covisoc e dalla Figc e poi certificata dal Collegio di Garanzia del Coni. I clivensi, dunque, sono ufficialmente esclusi dal campionato di Serie B e al loro posto verrà riammesso il Cosenza; a questo punto i gialloblù saranno costretti a ripartire dalla Serie D. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso delVerona,ndo la tesi di inadempienze tributarie nel periodo 2014-2018, prima rilevata dalla Covisoc e dalla Figc e poi certificata dal Collegio di Garanzia del Coni. I clivensi, dunque, sono ufficialmente esclusi daldiB e al loro posto verràil; a questo punto i gialloblù saranno costretti a ripartire dallaD. SportFace.

