Serie B, Cosenza riammesso: è ufficiale (Di martedì 3 agosto 2021) Il Cosenza è ufficialmente riammesso in Serie B. Il Presidente Federale ha deliberato di concedere alla società la licenza nazionale del Campionato di Serie B 2021/2022, riammettendola alla partecipazione al medesimo Campionato. Dopo la decisione del Tar di respingere il ricorso del Chievo, arriva la buona notizia per il Cosenza che nella scorsa stagione è retrocesso con 35 punti in classifica. SportFace.

