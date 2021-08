Serie B, Chievo Verona escluso: pronto il ricorso al Consiglio di Stato (Di martedì 3 agosto 2021) Il Chievo non si arrende alla sentenza del Tar del Lazio, intraprendendo la strada verso l'ultimo grado della giustizia ordinaria. Continua la battagli legale del club clivense verso la riammissione al prossimo campionato di Serie B 2021-2022 Leggi su mediagol (Di martedì 3 agosto 2021) Ilnon si arrende alla sentenza del Tar del Lazio, intraprendendo la strada verso l'ultimo grado della giustizia ordinaria. Continua la battagli legale del club clivense verso la riammissione al prossimo campionato diB 2021-2022

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE B TAR LAZIO, RESPINTO IL RICORSO DEL CHIEVO VERONA COSENZA RIAMMESSO AL PROSSIMO CAMPIONATO DI B… - Gazzetta_it : Il Chievo è out, anche il Tar del Lazio respinge il ricorso: Cosenza in B - SkySport : ULTIM'ORA CALCIO IL COLLEGIO DI GARANZIA BOCCIA IL RICORSO DEL CHIEVO IL COSENZA VIENE RIPESCATO IN SERIE B… - VincenzoCosta5S : RT @ADeborahF: Cosenza in Serie B, no al Chievo anche dal Tar. Ora tocca a Gravina - Mediagol : Serie B, Chievo Verona escluso: pronto il ricorso al Consiglio di Stato -