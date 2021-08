Serie B, c’è il comunicato della Federcalcio: il Cosenza è ufficialmente riammesso (Di martedì 3 agosto 2021) Il Cosenza ha preso il posto del Chievo e parteciperà alla prossima Serie B proprio al posto del club gialloblu Leggi su mediagol (Di martedì 3 agosto 2021) Ilha preso il posto del Chievo e parteciperà alla prossimaB proprio al posto del club gialloblu

Advertising

team_world : Se c'è un genere che ci ha fatto emozionare, ridere, sperare e innamorare è sicuramente quello dei medical drama.… - DSantanche : È chiaro a tutti: c’è un pregiudizio ideologico sulle #discoteche, le prime che hanno fatto chiudere e che non hann… - JacoCrivellari : Se esce Romelu ed entra Zapata quest’anno c’è da cantare a squarciagola “ed in Serie B non son mai stato” perchè no… - giacomodieci10 : @AlessiaNigro1 @NetflixIT Esatto. Finale perfetto, sbagliata la gestione delle tempistiche ma il senso della serie c'è solo con quel finale - zazoomblog : Serie C l’allarme sul campionato: “tante chiacchiere è sempre più a rischio” - #Serie #l’allarme #campionato: #“ta… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie c’è TS - Lecce, c'è un Monza pigliatutto: anche Insigne Calcio Lecce