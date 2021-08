(Di martedì 3 agosto 2021) Giovedì 5sarà l’ultimo giorno di lavoro alcon la discussione in aula del decreto sulla salvaguardia di Venezia e sulla tutela del lavoro. Le commissioni di palazzo Madama riprenderanno l’attività nella settimana del 30, mentre l’assemblea tornerà a riunirsi martedì 7alle 16,30 con le comunicazione della presidente. Lo ha dichiarato la presidente Elisabetta Casellati, riferendo in aula le decisioni prese dalla capigruppo di palazzo Madama. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

fisco24_info : Senato chiude il 5 agosto, stop dell'Aula fino al 7 settembre: Commissioni riprendono il 30 agosto… - italiaserait : Senato chiude il 5 agosto, stop dell’Aula fino al 7 settembre - mirkodecarli : La conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama ha respinto la proposta di trovare un accordo sul ddl Zan e proceder… - DAVIDE39423229 : RT @gayit: Il Senato chiude per ferie, il DDL Zan slitta a ottobre - unaditante : RT @gayit: Il Senato chiude per ferie, il DDL Zan slitta a ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Senato chiude

Adnkronos

Commissioni riprendono il 30 agosto Giovedì 5 agosto sarà l'ultimo giorno di lavoro alcon la discussione in aula del decreto sulla salvaguardia di Venezia e sulla tutela del lavoro. Le commissioni di palazzo Madama riprenderanno l'attività nella settimana del 30 agosto, mentre l'...La riunione sul calendario siallora con una decisione all'unanimità e tiene fuori dall'aula di Palazzo Madama il ddl Zan. Oggi ilvota il decreto cybersicurezza per chiuderlo domani ...L’estate sta arrivando anche per i senatori della Repubblica, entrati di fatto nell’ultima settimana di lavori prima delle ferie. Oggi alle ore 14:30 si è tenuta la conferenza dei capigruppo che ha de ..."Non andrò nemmeno a votare. Vivevo con cinque persone dentro cinque metri quadrati, come animali, da chiudere in un canile 22 ore al giorno" ...