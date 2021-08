Semestre bianco, ma che cosa significa e cosa comporta per l’Italia? (Di martedì 3 agosto 2021) Gli ultimi sei mesi di mandato dei setti anni del presidente della Repubblica. Questo è il semestre bianco che inizia martedì 3 agosto. Cade in questo giorno perché Sergio Mattarella, attuale capo dello stato, prestò giuramento e si insediò il 3 febbraio 2015. Questi sei mesi sono diversi del resto del periodo perché Mattarella, non potrà sciogliere le Camere del Parlamento e indire nuove elezioni. Leggi su vanityfair (Di martedì 3 agosto 2021) Gli ultimi sei mesi di mandato dei setti anni del presidente della Repubblica. Questo è il semestre bianco che inizia martedì 3 agosto. Cade in questo giorno perché Sergio Mattarella, attuale capo dello stato, prestò giuramento e si insediò il 3 febbraio 2015. Questi sei mesi sono diversi del resto del periodo perché Mattarella, non potrà sciogliere le Camere del Parlamento e indire nuove elezioni.

Advertising

Agenzia_Ansa : Scatta domani il semestre bianco, gli ultimi sei mesi del presidente della Repubblica. Mattarella non può scioglier… - ilriformista : L'articolo 88 della Costituzione e gli ultimi 6 mesi del settennato. Il Capo dello Stato non può sciogliere le Came… - FsSenni : RT @barbarab1974: Mattarella e il semestre bianco. Tranquilli, Non si notano le differenze rispetto a prima - AntonellaCioli1 : RT @barbarab1974: Mattarella e il semestre bianco. Tranquilli, Non si notano le differenze rispetto a prima - infoitinterno : Giustizia, green pass, Mps-Unicredit e migranti: i nodi politici nella settimana del semestre bianco -