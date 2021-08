Scuola, l’inferno dei trasporti. I presidi: “Servono mezzi dedicati agli studenti. Il governo finora ha dormito” (Di martedì 3 agosto 2021) Scuola nel caos. Il vero nodo da sciogliere per la riapertura a settembre è il trasporto pubblico. Che dopo un anno e mezzo dall’inizio della pandemia è rimasto fermo. I presidi sono sul piede di guerra: i potenziali focolai non si annidano nelle aule ma nei mezzi con i quali gli studenti si muovono. Scuola, il dramma dei trasporti pubblici Dai microfoni di Coffe break su La7 il presidente dell’Anp è molto chiaro. “Il sistema di trasporto pubblico non sembra in grado di riformulare se stesso. Di fare delle corse dedicate alle scuole. Ciò che in altri paesi si fa normalmente, da noi sembra ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 3 agosto 2021)nel caos. Il vero nodo da sciogliere per la riapertura a settembre è il trasporto pubblico. Che dopo un anno e mezzo dall’inizio della pandemia è rimasto fermo. Isono sul piede di guerra: i potenziali focolai non si annidano nelle aule ma neicon i quali glisi muovono., il dramma deipubblici Dai microfoni di Coffe break su La7 il presidente dell’Anp è molto chiaro. “Il sistema di trasporto pubblico non sembra in grado di riformulare se stesso. Di fare delle corse dedicate alle scuole. Ciò che in altri paesi si fa normalmente, da noi sembra ...

