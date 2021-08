Scuola: “Italia indietro rispetto a UE nella DaD”, la denuncia di Genio in 21 giorni (Di martedì 3 agosto 2021) Ritardi dell’Italia nella gestione della didattica a distanza: molti giorni di Scuola persi e ritardo nell’apprendimento degli studenti denuncia Genio in 21 giorni Roma, 03 Agosto 2021. Un anno e mezzo di pandemia è stato più che sufficiente per mettere in evidenza tutti i punti di forza e le carenze del sistema nazionale. Molte sono state le differenze, a livello europeo, nella gestione della crisi. Una che sicuramente si è imposta davanti agli occhi di tutti ha riguardato il sistema scolastico. Già in termini di apertura e chiusura, le scelte del ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021) Ritardi dell’gestione della didattica a distanza: moltidipersi e ritardo nell’apprendimento degli studentiin 21Roma, 03 Agosto 2021. Un anno e mezzo di pandemia è stato più che sufficiente per mettere in evidenza tutti i punti di forza e le carenze del sistema nazionale. Molte sono state le differenze, a livello europeo,gestione della crisi. Una che sicuramente si è imposta davanti agli occhi di tutti ha riguardato il sistema scolastico. Già in termini di apertura e chiusura, le scelte del ...

