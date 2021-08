Sconcerti su Belotti: “Non vale 30 milioni. Solo la Fiorentina può prenderlo…” (Di martedì 3 agosto 2021) Ai microfoni di Calciomercato.com, ha parlato il giornalista Mario Sconcerti: facendo delle dichiarazioni nei confronti di Andrea Belotti. Le parole di Mario Sconcerti “30 milioni sono tanti per Belotti, nemmeno lo Zenit glieli vuole dare. Belotti lo può prendere la Fiorentina se vende Vlahovic. Ma Andrea può anche finire in prestito”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sconcerti su Insigne: “Non credo sia un caso. Credo che ADL…” Sconcerti ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 3 agosto 2021) Ai microfoni di Calciomercato.com, ha parlato il giornalista Mario: facendo delle dichiarazioni nei confronti di Andrea. Le parole di Mario“30sono tanti per, nemmeno lo Zenit glieli vuole dare.lo può prendere lase vende Vlahovic. Ma Andrea può anche finire in prestito”. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::su Insigne: “Non credo sia un caso. Credo che ADL…”...

