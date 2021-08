Sardegna e Sicilia sempre più vicine alla zona gialla. I ricoveri per Covid superano il 10% (Di martedì 3 agosto 2021) L'assessore sardo Nieddu: "Abbiamo aperto gli hub a tutti, ma molti over 60 non vogliono saperne eppure in ospedale finiscono soprattutto i non vaccinati". Occupazione degli ospedali in aumento anche in Liguria, Lazio, Calabria e Campania Leggi su repubblica (Di martedì 3 agosto 2021) L'assessore sardo Nieddu: "Abbiamo aperto gli hub a tutti, ma molti over 60 non vogliono saperne eppure in ospedale finiscono soprattutto i non vaccinati". Occupazione degli ospedali in aumento anche in Liguria, Lazio, Calabria e Campania

enpaonlus : ??Incendi in #Sicilia, a #Pescara, #Campobasso, in #Sardegna. I volontari Enpa impegnati su tutti i fronti. Chiediam… - Agenzia_Ansa : Sale al 4% la percentuale di posti letto nei reparti ospedalieri italiani occupati da pazienti Covid. In crescita a… - fattoquotidiano : SOS CLIMA Fuoco a sud, diluvi a nord [L'articolo di Luca Mercalli - - fabi976 : RT @enpamilano: Incendi Italia, Sicilia, Pescara, Campobasso, Sardegna i volontari Enpa impegnati su tutti i fronti. Rocchi: “Chiediamo all… - marino29b : RT @FerdinandoC: Devastazione in Abruzzo, migliaia di ettari in fiamme in Puglia, 300 incendi in Sicilia, e la Sardegna. L'estate che temev… -