Sardegna e Sicilia rischiano la zona gialla: i ricoveri superano la soglia del 10% (Di martedì 3 agosto 2021) Due Regioni, la Sicilia e la Sardegna, si avvicinano pericolosamente alla zona gialla. Sono infatti gli indicatori dei ricoveri che crescono in modo preoccupante. La Sardegna tocca il 10 per cento di posti occupati in rianimazione (la settimana scorsa era al 4 per cento), La Sicilia è invece all’11 per cento dei ricoveri ordinari. La soglia da non superare è quella rispettivamente del 10 per cento per le terapie intensive e del 15 per cento per i ricoveri ordinari, altrimenti sarà zona ... Leggi su tpi (Di martedì 3 agosto 2021) Due Regioni, lae la, si avvicinano pericolosamente alla. Sono infatti gli indicatori deiche crescono in modo preoccupante. Latocca il 10 per cento di posti occupati in rianimazione (la settimana scorsa era al 4 per cento), Laè invece all’11 per cento deiordinari. Lada non superare è quella rispettivamente del 10 per cento per le terapie intensive e del 15 per cento per iordinari, altrimenti sarà...

