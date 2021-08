Sara Simeoni insegna come si salta a Yuri Chechi e fa la capriola in diretta | VIDEO

(Di martedì 3 agosto 2021), nei salotti della Rai ex ginnasti si dilettano nel ricordare i bei tempi andati. E’ l’effetto Gimbo e Jacobs, è l’effetto Olimpiadi. E, probabilmente, è l’effetto Oro. Il 2021 dello sport italiano ha inebriato tutti. Dal calcio, al tennis passando per alcuni ori olimpici fuori da ogni aspettativa, tutti sulle note del successo eccezionale agli Eurovision dei Maneskin. Forse è anche grazie a questo gran suonare di festa che ieri abbiamo potuto vedere su Rai Sport lo show di. #, non c’è bisogno di ...

Advertising

Coninews : Gimbo nella leggenda! ?? A #Tokyo2020 Gianmarco #Tamberi conquista la prima medaglia olimpica italiana del salto in… - RaiSport : Sara #Simeoni: 'Che gioia #Tamberi e #Jacobs, l'#atletica c'è' L'oro a Mosca 1980 nell'alto: 'Gianmarco è stato im… - ilriformista : Sara Simeoni “è stata la più grande atleta italiana di tutti i tempi, ineguagliata per quantità e qualità di succes… - Marumaruchan97 : RT @InkFireflies: “Le donne si depilano da sempre” Questa è sara simeoni nel 1973 senza depilazione ma voi continuate a raccontarvi che la… - frchldvs : RT @InkFireflies: “Le donne si depilano da sempre” Questa è sara simeoni nel 1973 senza depilazione ma voi continuate a raccontarvi che la… -

Ultime Notizie dalla rete : Sara Simeoni

La formula felice e l'accoppiata- Yuri Chechi sta stregando gli italiani e sui social è un'ovazione perenne per i due olimpionici. Ieri il top con un sipareitto esilarante.68 anni, campionessa olimpica e un'eleganza naturale. Non ha bisogno di presentazioni, medaglia d'oro ai Giochi olimpici di Mosca 1980 nel salto in alto. L'ex altista azzurra è, insieme a Jury Chechi, ospite fissa del programma Il Circolo degli Anelli, lo speciale ...Si comincia da Corigliano d’Otranto: il 28 agosto il Concertone a Melpignano diretto da Enrico Melozzi e Madame ...Jury Chechi e Sara Simeoni si sono divertiti a mostrare alcuni aspetti del salto in alto. Un siparietto davvero divertente.