Sanitari No vax nell’ospedale di Bassetti: per 8 stop a lavoro e stipendio. Due ci ripensano (Di martedì 3 agosto 2021) L’ospedale San Martino di Genova ha sospeso dal lavoro e dallo stipendio otto dipendenti che non avevano voluto vaccinarsi. Si tratta di quattro tecnici, due biologi e due infermieri. Il nosocomio in cui esercita Matteo Bassetti, in prima linea nella regione nella lotta a Covid-19, ha fatto partire ieri le lettere di sospensione e, secondo quanto scrive oggi il Secolo XIX, i due infermieri avrebbero già cambiato idea, manifestando la volontà di immunizzarsi. Il direttore generale Salvatore Giuffrida parla di «procedimento in corso per otto Sanitari», mentre gli otto fanno parte dei 21 lavoratori segnalati dalla Asl3 di ... Leggi su open.online (Di martedì 3 agosto 2021) L’ospedale San Martino di Genova ha sospeso dale dallootto dipendenti che non avevano voluto vaccinarsi. Si tratta di quattro tecnici, due biologi e due infermieri. Il nosocomio in cui esercita Matteo, in prima linea nella regione nella lotta a Covid-19, ha fatto partire ieri le lettere di sospensione e, secondo quanto scrive oggi il Secolo XIX, i due infermieri avrebbero già cambiato idea, manifestando la volontà di immunizzarsi. Il direttore generale Salvatore Giuffrida parla di «procedimento in corso per otto», mentre gli otto fanno parte dei 21 lavoratori segnalati dalla Asl3 di ...

