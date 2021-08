Sanità, Campania prima per rapidità di pagamenti ai fornitori. De Luca: Lo certifica Farmindustria (Di martedì 3 agosto 2021) Farmindustria ha reso noti i dati nazionali sui tempi di pagamento al 30 giugno 2021. La Campania, con 21 giorni, secondo quanto riferisce una nota dell’ufficio stampa della giunta regionale, risulta la prima regione d’Italia per velocità di pagamento delle forniture delle aziende farmaceutiche. “Nell’ambito dello sforzo straordinario di questi anni per la valorizzazione della Sanitàcampana – sottolinea il presidente della Regione, Vincenzo De Luca – registriamo un risultato di assoluta eccellenza, che colloca la Regione Campania al primo posto in Italia. Viene certificato ... Leggi su ildenaro (Di martedì 3 agosto 2021)ha reso noti i dati nazionali sui tempi di pagamento al 30 giugno 2021. La, con 21 giorni, secondo quanto riferisce una nota dell’ufficio stampa della giunta regionale, risulta laregione d’Italia per velocità di pagamento delle forniture delle aziende farmaceutiche. “Nell’ambito dello sforzo straordinario di questi anni per la valorizzazione dellacampana – sottolinea il presidente della Regione, Vincenzo De– registriamo un risultato di assoluta eccellenza, che colloca la Regioneal primo posto in Italia. Vieneto ...

