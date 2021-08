San Camillo, uso improprio del parcheggio, protesta la Lega (Di martedì 3 agosto 2021) Santori-Picone (Lega): su uso improprio parcheggio San Camillo si faccia chiarezza – “Lo stato in cui versa il parcheggio pubblico del San Camillo (nella foto) è inaccettabile. Nella migliore delle ipotesi, al suo interno, auto d’epoca parcheggiate in quegli stalli che farebbero comodo ai visitatori del nosocomio; nella peggiore, auto abbandonate e cannibalizzate che potrebbero non sfigurare in un autodemolitore”. Lo dichiarano il dirigente della Lega, Fabrizio Santori, e il Capogruppo Lega in XII Municipio, Giovanni Picone. “Quanto riportato da ... Leggi su romadailynews (Di martedì 3 agosto 2021) Santori-Picone (): su usoSansi faccia chiarezza – “Lo stato in cui versa ilpubblico del San(nella foto) è inaccettabile. Nella migliore delle ipotesi, al suo interno, auto d’epoca parcheggiate in quegli stalli che farebbero comodo ai visitatori del nosocomio; nella peggiore, auto abbandonate e cannibalizzate che potrebbero non sfigurare in un autodemolitore”. Lo dichiarano il dirigente della, Fabrizio Santori, e il Capogruppoin XII Municipio, Giovanni Picone. “Quanto riportato da ...

