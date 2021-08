Advertising

sportli26181512 : Sampdoria, Ronaldo Vieira verso l'addio: lo vuole lo Sheffield United: Il centrocampista portoghese ad un passo dal… - Mavro1979 : RT @tatanka_h: La più grande giornata della storia dello sport italiano dopo quella del gol di Ronaldo alla Sampdoria saltando 3 metri - BiancoRossi1979 : RT @tatanka_h: La più grande giornata della storia dello sport italiano dopo quella del gol di Ronaldo alla Sampdoria saltando 3 metri - biginthecloutch : RT @tatanka_h: La più grande giornata della storia dello sport italiano dopo quella del gol di Ronaldo alla Sampdoria saltando 3 metri - aldidelrey : RT @tatanka_h: La più grande giornata della storia dello sport italiano dopo quella del gol di Ronaldo alla Sampdoria saltando 3 metri -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Ronaldo

Corriere dello Sport

Il futuro diVieira potrebbe essere allo Sheffield United . Il centrocampista della, lo scorso anno in prestito al Verona, sembra destinato a lasciare il club blucerchiato per trasferirsi in ...Non immediate le pratiche che riguardanoVieira, per il quale si è fatto avanti lo Sheffield, e Jeison Murillo che ladeve pagare al Valencia e che proprio la società spagnola, ...Il futuro di Ronaldo Vieira potrebbe essere allo Sheffield United. Il centrocampista della Sampdoria, lo scorso anno in prestito al Verona, sembra destinato a lasciare il club blucerchiato per trasfer ...Il portoghese sarà premiato come capocannoniere dello scorso campionato con il premio intitolato all’attaccante scomparso a dicembre ...