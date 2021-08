Sammartino tifa Cartabia | la riforma può salvarlo Il consigliere regionale siciliano di Italia Viva è citato in giudizio a Catania per corruzione elettorale

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 3 agosto 2021) Sembra incredibile ma mentre i guai per il deputatodi, Luca(nella foto), non accennano a finire, in suo soccorso potrebbe arrivare la. Già perché mister preferenze, tra l’altro in procinto di lasciare Matteo Renzi per passare alla Lega, è finito di nuovo nei guai con la Procura di(leggi l’articolo) che lo hainper affrontare un nuovo processo per. Per, ...