"Saluti da noi tre". E si mostra così, occhio a lì sotto: Elettra Lamborghini, foto da bollino rosso (e sospetti) | Guarda (Di martedì 3 agosto 2021) Un spettacolare foto in bikini giallo, con gli slip ridotti a un sottilissimo lembo di tessuto. Una incandescente Elettra Lamorghini, le cui prorompenti forme, faticosamente, vengono contenute dal costume. Insomma, panorama mozzafiato, alle spalle il mare di Mykonos, Grecia, dove si trova in vacanza. Ma non c'è soltanto quel bikini da urlo, nella foto... Già, perché la mitica Ereditiera si spende in un commento sibillino: "Ciao da noi tre". Insieme a lei ovviamente Afrojack. E chi è il terzo? Gli utenti fanno ironia: "Quelli sono due meloni", che con Elettra farebbero tre. Eppure, il sospetto monta: vuoi vedere che ...

