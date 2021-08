Salernitana, valutazione in mano ai periti: 35-40 milioni di euro (Di martedì 3 agosto 2021) Proseguono gli step per la cessione della Salernitana. Secondo quanto riporta il Mattino, le perizie con l’obiettivo di quantificare il valore di vendita della Salernitana sono state eseguite, tenendo conto della scadenza del 31 luglio. Secondo le prime indiscrezioni, la cifra che emerge è di 35-40 milioni di euro. Ad impattare sulla valutazione è anche la situazione legata all’Arechi che non può essere considerato “a pieno carico”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021) Proseguono gli step per la cessione della. Secondo quanto riporta il Mattino, le perizie con l’obiettivo di quantificare il valore di vendita dellasono state eseguite, tenendo conto della scadenza del 31 luglio. Secondo le prime indiscrezioni, la cifra che emerge è di 35-40di. Ad impattare sullaè anche la situazione legata all’Arechi che non può essere considerato “a pieno carico”. SportFace.

