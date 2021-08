Salernitana | ufficiale l’arrivo di Bonazzoli | la formula

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Federicoè un nuovo giocatore della. Il club granata ha ufficializzatodell’attaccante nel pomeriggio con una nota stampa specificando le modalità. La punta si trasferisce in Campania dalla Sampdoria in prestito con diritto di opzione e controopzione e raggiungerà al più presto il gruppo di Castori. Il classe ’97 ha giocato la seconda parte di stagione dello scorso campionato con la maglia del Torino totalizzando 20 presenze, due reti e due assist in serie e due presenze e un gol in coppa Italia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.