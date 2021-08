Sala Rossa, l’ultimo consiglio dell’amministrazione Appendino (FOTO) (Di martedì 3 agosto 2021) L’ultima seduta del consiglio comunale prima della pausa estiva ha un sapore diverso questa volta. Perchè non ci sarà un ritorno dietro i banchi della Sala Rossa a settembre, ma piuttosto si entrerà nel vivo di una campagna elettorale che porterà a un nuovo sindaco e a un nuovo consiglio comunale. Insomma, si è chiusa ieri l’era Appendino. Un’ultima seduta per approvare le delibere rimaste in sospeso, come la revisione del Regolamento edilizio, l’accordo territoriale per la Metro 2, e le varianti urbanistiche per la fermata Quaglia-Le Gru del Sfm5. Poi qualche sorriso, qualche selfie e i ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 3 agosto 2021) L’ultima seduta delcomunale prima della pausa estiva ha un sapore diverso questa volta. Perchè non ci sarà un ritorno dietro i banchi dellaa settembre, ma piuttosto si entrerà nel vivo di una campagna elettorale che porterà a un nuovo sindaco e a un nuovocomunale. Insomma, si è chiusa ieri l’era. Un’ultima seduta per approvare le delibere rimaste in sospeso, come la revisione del Regolamento edilizio, l’accordo territoriale per la Metro 2, e le varianti urbanistiche per la fermata Quaglia-Le Gru del Sfm5. Poi qualche sorriso, qualche selfie e i ...

Advertising

nuovasocieta : Sala Rossa, l'ultimo consiglio dell'amministrazione Appendino (FOTO) #Torino - History61186776 : Quando il 4 marzo 1877 cadde di domenica, Hayes prestò giuramento nella Sala Rossa della Casa Bianca, in forma priv… - Ansa_Piemonte : Torino: salvò Sindone da incendio, si candida con i Moderati. Ex vigile del fuoco Mario Trematore in lista per la S… - davidearato : @citytaxitorinoConsiglio Comunale di #Torino Oggi, lunedì 2 agosto, dalle ore 14.00 circa la diretta web dalla Sal… - fcarcillo : RT twitorino 'Consiglio Comunale di #Torino Oggi, lunedì 2 agosto, dalle ore 14.00 circa la diretta web dalla Sala… -