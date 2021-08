Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti | arriva dalla vela il quinto oro azzurro

Advertising

ItaliaTeam_it : OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Che dominio nel Nacra 17, Ruggero Tita e Caterina Banti t… - Coninews : RUGGI E CATE SONO D'OROOOOOO! ?? A #Tokyo2020 la vela azzurra torna sul gradino più alto del podio! Ruggero #Tita e… - Eurosport_IT : OROOOOOOOOOOOO! ????? Il sesto posto della medal race basta per conquistare il primo posto sul podio della Vela Nacr… - Soulblavk0 : RT @Eurosport_IT: OROOOOOOOOOOOO! ????? Il sesto posto della medal race basta per conquistare il primo posto sul podio della Vela Nacra 17:… - archivetro : RT @ItaliaTeam_it: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Che dominio nel Nacra 17, Ruggero Tita e Caterina Banti trionf… -

Ultime Notizie dalla rete : Ruggero Tita

e Caterina Banti conquistano la medaglia d'oro con il primo posto nella Medal Race di vela a Tokyo 2020 . Arriva il quinto oro ai Giochi Olimpici giapponesi. Un altro splendido trionfo ...9.04 Tokyo2020,oro nella vela con/Banti Dalla vela arriva il quarto oro per l' Italia a Tokyo.e Caterina Banti concludono al sesto posto la 'medal race' del Nacra 17, risultato che vale il trionfo. Ai due azzurri bastava controllare i britannici nella regata conclusiva e così è ...Ruggero Tita e Caterina Banti hanno vinto la medaglia d'oro nella vela nacra-17 ai Giochi Olimpici di Tokyo. Nella medal race gli azzurri sono giunti sesti. Un piazzamento sufficiente per lasciarsi ...Quinto oro e ventinovesima medaglia olimpica per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Medaglia d’oro nella vela con Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti ...