Ruggero Tita e Caterina Banti medaglia d’oro nella vela Nacra 17 alle Olimpiadi

(Di martedì 3 agosto 2021) È il 5° oro in questi Giochi per l’Italia che torna sul podio della disciplina 13 anni dopo le due medaglie di Pechino e 21 dopo l’oro di Alessandra Sensini nel windsurf a Sydney. L’Italia a quota 29 medaglie supera il risultato di Rio 2016

Advertising

ItaliaTeam_it : OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Che dominio nel Nacra 17, Ruggero Tita e Caterina Banti t… - Coninews : RUGGI E CATE SONO D'OROOOOOO! ?? A #Tokyo2020 la vela azzurra torna sul gradino più alto del podio! Ruggero #Tita e… - Eurosport_IT : OROOOOOOOOOOOO! ????? Il sesto posto della medal race basta per conquistare il primo posto sul podio della Vela Nacr… - just_ench : RT @ItaliaTeam_it: Leggendari Ruggero Tita e Caterina Banti: ? Campioni olimpici ? Campioni del Mondo ? Campioni d’Europa #ItaliaTeam |… - LorenzoRizza10 : RT @ItaliaTeam_it: OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Che dominio nel Nacra 17, Ruggero Tita e Caterina Banti trionf… -

Ultime Notizie dalla rete : Ruggero Tita

La diretta della regata die Banti Ore 9.10 La classifica finale dei Nacra 17: Italia 35, Gran Bretagna 45, Germania 63, Danimarca 70 e Australia 72 Ore 8.55e Caterina Banti sono i ...Le Olimpiadi di Tokyo stanno regalando grandi gioie all'Italia. Arriva un'altra medaglia d'oro per gli azzurri, questa volta dalla vela: i dettaglie Caterina Banti © Getty ImagesSono giorni dalle grandi emozioni e non potrebbe essere altrimenti in tempi di Olimpiadi. A Tokyo, però, lo sport sta regalando grandi emozioni e l'azzurro ...Caterina Banti e Ruggero Tita regalano all’Italia la quinta medaglia d’oro a Tokyo 2020. Nella Medal race dei Nacra 17, uno degli eventi olimpici della vela, il duo azzurro chiude al sesto posto, ...Tokyo 2020, la gioia di Ruggero Tita e Caterina Banti, medaglia d'oro nel Nacra 17: "Emozione grandissima, in barca siamo super coordinati" ...