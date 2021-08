Romero è un nuovo giocatore del Tottenham: all’Atalanta 57 milioni di euro (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo ore di attesa, Cristian Romero è pronto a lasciare l’Atalanta per vestire la maglia del Tottenham: squadra che dalla Dea ha preso anche Pierluigi Gollini. Con l’acquisto di Demiral definito pochi minuti fa, ha permesso all’argentino di liberarsi e di volare in Premier League. Romero-Tottenham: le cifre del trasferimento Secondo quanto riportato da One L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Romero al Tottenham? La decisione deve essere coerente con le ambizioni (alte) dell’Atalanta Giusto ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo ore di attesa, Cristianè pronto a lasciare l’Atalanta per vestire la maglia del: squadra che dalla Dea ha preso anche Pierluigi Gollini. Con l’acquisto di Demiral definito pochi minuti fa, ha permesso all’argentino di liberarsi e di volare in Premier League.: le cifre del trasferimento Secondo quanto riportato da One L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::al? La decisione deve essere coerente con le ambizioni (alte) dell’Atalanta Giusto ...

Advertising

CalcioPillole : C di Calciomercato, il punto giornaliero a cura di @nicoschira . #Romero sarà un nuovo giocatore del #Tottenham, l… - Cucciolina96251 : RT @Marathonbet_IT: #KaioJorge nuovo colpo della #Juve, #Lukaku desiderio del #Chelsea, #Romero pronto alla #Premier: il #calciomercato imp… - Marathonbet_IT : #KaioJorge nuovo colpo della #Juve, #Lukaku desiderio del #Chelsea, #Romero pronto alla #Premier: il #calciomercato… - pochepalle : #Romero sarà un nuovo giocatore del #Tottenham, ma l' #Atalanta vuole trovare prima un sostituto, in pole #Demiral - My7th2 : Tweet del giorno: polemiche ovviamente su Demiral dopo Romero. Si esalta Romero come avessimo perso il nuovo Maldin… -