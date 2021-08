Roma | Xhaka si complica | i giallorossi si muovono per Zakaria

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Xhaka sempre più vicino al rinnovo con l’@Arsenal. #Arteta conferma: 'Resterà' - DiMarzio : #Calciomercato, #Roma | Da #Xhaka ai nomi per l'attacco: le ultime sul mercato giallorosso - Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO - #Xhaka sempre più lontano dalla #Roma, l'Arsenal valuta anche l'ipotesi rinnovo - Il #Chelsea… - Mio_Capitano_10 : RT @ilRomanistaweb: Il soldato Bryan: #Cristante raggiunge i compagni e scende subito in campo Dopo il trionfo agli Europei, domenica era… - asrsupporter : A Sky Calciomercato dicono che ora che si è perso tempo la Roma ha avuto altre necessità, ha investito in altri ruo… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Xhaka

si complica - Lanelle ultime ore si sta interrogando se le parole di Arteta sul futuro di Granitsiano frutto di pretattica o meno. Intanto, però, secondo quanto riportato da ...Ai microfoni di Calciomercato.com , ha parlato il giornalista Mario Sconcerti : facendo delle dichiarazioni nei confronti della. Le parole di Mario Sconcerti '? L'aveva chiesto Mourinho per quanto potesse essere determinante per il gioco della. Quando vai a trattare con gli inglesi, sai che hanno quattro - ...Teun Koopmeiners, accostato più volte alla Roma, da spettacolo in allenamento e l’AZ lo mostra sui social Koopmeiners, centrocampista olandese in forza all’AZ Alkmaar, è stato accostato più volte alla ...Quello iniziato da soli tre giorni, come ogni anno, si appresta a divenire uno dei mesi più importanti per quanto riguarda i movimenti di mercato. In Serie A, finora, fatta eccezione per alcune operaz ...