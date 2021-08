Roma | incendio nell’autofficina | il titolare non ce l’ha fatta | è morto in Ospedale Ricoverato il figlio

(Di martedì 3 agosto 2021) Troppo gravi le ferite e le ustioni riportate, uno dei co-titolari dell’officina andata in fiamme ieri non ceed è deceduto in. L’uomo di 62 anni si trovava nell’attività in via Accumuli al civico 1 quando, improvvisamente per cause accidentali, è divampato uncon le fiamme che hanno avvolto le diverse auto che si trovavano all’interno.nell’officina:il, inilUna densa colonna di fumo nero si era alzata e aveva invaso le abitazioni circostanti, al punto che il tratto ...

E' morto in ospedale l'uomo rimasto gravemente ferito nell'divampato ieri pomeriggio in un'officina di via Accumoli, in zona Ottavia, alla periferia di. Il 61enne era stato soccorso in gravi condizioni e trasportato in ospedale in codice rosso. ...Ad attivare tre squadre della base di vialeed una del distaccamento di Rocca San Casciano è stato unche ha interessato un capannone agricolo in via Sbargoleto, nel meldolese. L'...E' morto in ospedale l'uomo rimasto gravemente ferito nell'incendio divampato ieri pomeriggio in un'officina di via Accumoli, in zona Ottavia, alla periferia di Roma. Il 61enne era stato soccorso in g ...Non ce l'ha fatta il titolare dell'autofficina rimasto gravemente ustionato in seguito all'incendio divampato lunedì pomeriggio nella sua attività in zona Ottavia-Giustiniana. Sessantadue anni appena ...