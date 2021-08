Roma, Diawara è convinto di potersi giocare il posto: chi sarà sacrificato? (Di martedì 3 agosto 2021) La Roma è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo, ma prima di tutto i giallorossi devono liberarsi degli esuberi, a cominciare da Diawara. È un’estate di intenso lavoro in casa Roma. La nuova proprietà ha dato inizio ad un ambizioso progetto che prevede di riportare i giallorossi sulle più alte vette del calcio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 3 agosto 2021) Laè alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo, ma prima di tutto i giallorossi devono liberarsi degli esuberi, a cominciare da. È un’estate di intenso lavoro in casa. La nuova proprietà ha dato inizio ad un ambizioso progetto che prevede di riportare i giallorossi sulle più alte vette del calcio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

FdR__85 : @Mzucchiatti95 Ma sono d'accordo, è solo che se penso alle zavorre della Roma non pensoa Diawara in prima battuta. - strumentiumani : Mattia ha ragione. Diawara andrebbe ceduto e la Roma ci ha provato e ci prova, ma se lui rifiuta... - Cucciolina96251 : RT @romaforever_it: Calciomercato Roma, il centrocampo blocca gli arrivi - romaforever_it : Calciomercato Roma, il centrocampo blocca gli arrivi - ArcangeloBarone : Ma entrambi no? Prendiamo loro e facciamo a meno con piacere di #Diawara e #Villar @OfficialASRoma @friedkingroup -