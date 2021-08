Roma, concreto interesse per Zakaria (Di martedì 3 agosto 2021) Giallorossi a caccia degli ultimi colpi per completare l'organico a disposizione del tecnico Mourinho. Leggi su itasportpress (Di martedì 3 agosto 2021) Giallorossi a caccia degli ultimi colpi per completare l'organico a disposizione del tecnico Mourinho.

Ultime Notizie dalla rete : Roma concreto Enpaia finanzia borsa di studio per Università Campus Bio - Medico ... 'Ringraziamo la Fondazione Enpaia per il supporto concreto dato agli studenti fuori sede del ...e si inquadra in una più ampia progettualità che ha portato l'Università Campus Bio - Medico di Roma a ...

Speciale infrastrutture: pronti accordi collaborazione per Casa delle Tecnologie a Stazione Tiburtina Roma, 03 ago 16:15 - Il percorso verso la realizzazione della Casa delle Tecnologie Emergenti si fa sempre più concreto. Con l'approvazione in Giunta dello...

Roma, concreto interesse per Zakaria ItaSportPress Roma, concreto interesse per Zakaria Sfumato il centrocampista dell'Arsenal Xkaha, la Roma si guarda intorno per rinforzare soprattutto il centrocampo a disposizione del tecnico portoghese Josè Mourinho. Spunta il concreto interesse per ...

Koopmeiners vicinissimo all'Atalanta, niente Roma e Napoli: le cifre dell'operazione Teun Koopmeiners e l'Atalanta sono ad un passo dal matrimonio sportivo. Il calciatore ha già fatto capire di voler sposare il progetto dei bergamaschi.

