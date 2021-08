Roma | 34enne aggredita e derubata all’uscita della metro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 3 agosto 2021) Un’aggressione e una rapina si è consumata sotto la luce del sole – alle 16:00 di sabato 31 luglio – fuori l’uscitaA di San Giovanni. La vittima è una ragazza di 34 anni che dopo aver imboccato via Appia Nuova si è vista raggiungere da un uomo. Il malvivente in un attimo l’haalle spalle, l’ha strattonata e le ha strappato via la collanina che portava al collo per poi fuggire. La giovane, caduta a terra per l’aggressione, ha avuto la prontezza di allertare il 112 per chiedere un’intervento immediato da parte delle forze dell’ordine. Così è stato: gli agentiPolizia di Stato del commissariato ...