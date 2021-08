Ritorno in classe a settembre: Bellanova, “Gli studenti ne hanno il sacrosanto diritto” (Di martedì 3 agosto 2021) ROMA – “Sbaglia di grosso chi pensa che discutere di Green pass e programmare sin da ora il rientro in presenza per i nostri studenti voglia dire “rovinare le vacanze agli italiani”. Le nostre ragazze e i nostri ragazzi hanno il sacrosanto diritto di poter rientrare a seguire le lezioni in classe a partire dal prossimo mese di settembre. Loro più di tutti hanno pagato un prezzo altissimo per questa pandemia. E insieme a loro le tante famiglie e le tante donne che hanno dovuto fare i salti mortali per conciliare lavoro e seguire i ragazzi da casa in ... Leggi su lopinionista (Di martedì 3 agosto 2021) ROMA – “Sbaglia di grosso chi pensa che discutere di Green pass e programmare sin da ora il rientro in presenza per i nostrivoglia dire “rovinare le vacanze agli italiani”. Le nostre ragazze e i nostri ragazziildi poter rientrare a seguire le lezioni ina partire dal prossimo mese di. Loro più di tuttipagato un prezzo altissimo per questa pandemia. E insieme a loro le tante famiglie e le tante donne chedovuto fare i salti mortali per conciliare lavoro e seguire i ragazzi da casa in ...

