Rinnovi contrattuali vigili del fuoco, Brunetta soddisfatto per il riavvio della trattiva (Di martedì 3 agosto 2021) ROMA – "Si riavvia ufficialmente la trattativa con i sindacati volta al rinnovo dei contratti del comparto del soccorso pubblico, che riguarda complessivamente 36.000 vigili del fuoco. Un lavoro possibile grazie all'impegno dei ministri competenti, che ha permesso di destinare ai Rinnovi le risorse aggiuntive che consentono di garantire a regime un incremento retributivo medio del 4,26%, comprensivo della cosiddetta specificità". Così il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, che auspica "che le trattative si chiudano entro settembre per permettere ai ...

