Rimane incastrata in un macchinario: operaia di 41 anni perde la vita mentre lavora (Di martedì 3 agosto 2021) ... riporta La Gazzetta di Modena , lavorava per l'azienda da alcuni mesi . Quello verificatosi stamane è l' ennesimo incidente mortale sul lavoro che si verifica nel nostro Paese. Per tale ragioni i ... Leggi su yeslife (Di martedì 3 agosto 2021) ... riporta La Gazzetta di Modena ,va per l'azienda da alcuni mesi . Quello verificatosi stamane è l' ennesimo incidente mortale sul lavoro che si verifica nel nostro Paese. Per tale ragioni i ...

Rimane incastrata in un macchinario: morta lavoratrice 40enne nel Modenese Una vicenda che a poco più due mesi di distanza ci ricorda quella della morte di Luana D'Orazio: una donna di quarant'anni ha perso la vita, questa mattina intorno alle 8.30, rimanendo incastrata in un macchinario. L'incidente sul lavoro è avvenuto in un'azienda specializzata nella produzione di cartone per packaging che si trova in via Panaria a Camposanto, in provincia di Modena. ...

