Rilassa la panza | e Prego? Giulio Tremonti beccato in spiaggia così da Dagospia | la foto spiazzante | Guarda

(Di martedì 3 agosto 2021) Il piccolo scoopgrafico viaggia su. E dunque assume il titolo di "-Flash", una sorta di variazione sul tema dei mitici-flash. Piccolo e curioso scoopgrafico che riniente meno che, l'ex super-ministro dell'Economia dei governi Berlusconi e attuale presidente dell'Aspen Institute Italia. Il punto è cheè stato sorpreso in, a Orbetello, mentre si godeva un burrascoso tramonto seduto in riva al mare. E laviene rilanciata da ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rilassa panza

Proiezioni di Borsa

Basta poco per mandare in allarme le fan di Stefano De Martino. La foto al mare mostra il fisico in un momento di 'relax' ...