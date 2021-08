Riforma Giustizia, c’è l’ok della Camera con doppia votazione. Incassato anche il -Sì- dal MoVimento 5 Stelle (Di martedì 3 agosto 2021) La Riforma Giustizia va verso l’approvazione definitiva; nella notte, dopo ore di discussione, è arrivato il voto della Camera che ha dato il suo assenso. Ora c’è attesa per l’approvazione finale e per il voto al Senato. Tra sì anche i pentastellati. La Riforma Giustizia passa alla Camera La Riforma Giustizia varata dal ministro Cartabia ha incontrato il favore della Camera dei Deputati poco dopo la mezzanotte con doppia votazione, la prima con ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 3 agosto 2021) Lava verso l’approvazione definitiva; nella notte, dopo ore di discussione, è arrivato il votoche ha dato il suo assenso. Ora c’è attesa per l’approvazione finale e per il voto al Senato. Tra sìi pentastellati. Lapassa allaLavarata dal ministro Cartabia ha incontrato il favoredei Deputati poco dopo la mezzanotte con, la prima con ...

