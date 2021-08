Riforma Cartabia | la pubblica disinformazione fa tifo da stadio | per me è il megafono del potere

(Di martedì 3 agosto 2021) di Carmelo Sant’Angelo Ormai siamo al vilipendio di cadavere. La, che ha costituito l’arma del Conticidio, si affanna da giorni a dimostrare che Conte abbia dovuto ingoiare, sic et simpliciter, la. L’onanismo giornalistico raggiunge l’apice del desiderio nella speciosa sintesi: “Allora possiamo dire che hanno perso Conte e i 5 stelle?”. In questo interrogativo retorico si annidano le scorie nocive del berlusconismo: la faziosità, la menzogna, ilda. I fatti non contano, i cani da guardia delsi trasformano in ...

Advertising

fattoquotidiano : INTERVISTA A NICOLA GRATTERI Il procuratore di Catanzaro, intervistato da @marcotravaglio, esamina i pro e i contro… - Linkiesta : È la riforma di Bonafede non della ministra Cartabia, dice Conte - ilriformista : Bocciate le pregiudiziali di costituzionalità, ma le 40 assenze tra le fila dei 5 Stelle sembrano un primo segnale… - protoromantica : RT @LaNotiziaTweet: Sammartino tifa #Cartabia, la riforma può salvarlo. Il consigliere regionale siciliano di #ItaliaViva è citato in giudi… - carmen_distaso : RT @stefbald: la riforma Cartabia è buonissima. Consiglio un'aggiunta di guanciale croccante e una generosa spolverata di pecorino dop. Un… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma Cartabia

Al via le dichiarazioni di voto in aula alla Camera sulladel processo penale. A seguire, il voto finale, effettuato con modalità elettronica . LA DIRETTA "Ministra, finalmente solo grazie alla sua perseveranza e del premier si chiude l'...Conseguenze molto gravi nella lotta alla mafia e al terrorismo' Perantoni elenca le modifiche ottenute dal Movimento 5 stelle rispetto al primo testo della: ' Il M5s ha ottenuto ...(ANSA) – ROMA, 03 AGO – Passa per ben due volte consecutive alla Camera la fiducia (una per ognuno dei due articoli di cui è composta la legge) posta dal governo Draghi sulla riforma del processo pena ...La riforma alimenterebbe l'impunità perché garantirebbe la prescrizione di centinaia di migliaia di processi anche per reati .... Per ricordarne solo alcune: nel periodo monarchico la sottoposizione d ...