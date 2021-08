Ricoveri | un trend molto pericoloso | bollettino | prima regione verso la zona gialla

(Di martedì 3 agosto 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a rimanere sotto controllo, anche se ildeista iniziando ad assumere contorni un po' preoccupanti, soprattutto per i non vaccinati, che sono praticamente gli unici che ancora finiscono in ospedale a causa del Covid. Ildi oggi, martedì 3 agosto, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 4.845 contagiati, 3.615 guariti e 27 morti a fronte di 209.719 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 2,3 per cento (-1,5 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione è generalmente bassa ma non ...

Quello che si può dire al momento è che ildi incremento, seppur costante, non ha i ritmi della seconda e terza ondata in cui fummo travolti dai, sia in termini di numero che di ...... che rallentano però la crescita se si guarda alsettimanale. Martedì della scorsa settimana ... Ancora in aumento i: sono 193, 14 in più rispetto a ieri, di cui 23 in terapia intensiva, 3 ...In risalita anche i ricoveri in tutta Italia, ma il tasso di positività dei tamponi scende al 2,3 per cento (1,6% in regione) ...“Oggi, 3 agosto 2021, si registrano 421 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (+129), 3 i decessi (+1) i ricoverati sono 357 (+36), le terapie intensive sono 50 (+2). I casi a Roma città sono a quo ...