Rfi presenta lo studio di fattibilità per il nuovo ponte sull’Adda

Ultime Notizie dalla rete : Rfi presenta

Ottopagine

'E quella di Benevento, a causa delle trasformazioni subite,grossi limiti per la mobilità oltre ad essere poco accogliente e funzionale. Gli interventi ...ha sottoscritto un protocollo con...E quella di Benevento, a causa delle trasformazioni subite,grossi limiti per la mobilità ... Nel febbraio del 2020, infatti, il Comune ha sottoscritto un protocollo con(Rete Ferrovie ...Baccelli convoca Trenitalia dopo i casi di sovraffollamento: "Ancora tante segnalazioni, dobbiamo intervenire" ...“E’ fondamentale superare le criticità che con cadenza regolare continuano ad essere segnalate dai pendolari. L’impegno della Regione per il trasporto pubblico su rotaia è una priorità e non possiamo ...