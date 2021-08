Regno Unito e Irlanda hanno maggiori probabilità di sopravvivere a un collasso (Di martedì 3 agosto 2021) I ricercatori dicono che un crollo mondiale potrebbe avvenire “entro pochi decenni. hanno identificato cinque paesi che hanno più probabilità di resistere alle minacce future. Il Regno Unito e l’Irlanda sono tra le cinque nazioni che hanno maggiori probabilità di sopravvivere ad un collasso della civiltà globale, hanno detto i ricercatori. Cosa dice lo studio Leggi su periodicodaily (Di martedì 3 agosto 2021) I ricercatori dicono che un crollo mondiale potrebbe avvenire “entro pochi decenni.identificato cinque paesi chepiùdi resistere alle minacce future. Ile l’sono tra le cinque nazioni chediad undella civiltà globale,detto i ricercatori. Cosa dice lo studio

