Regione Campania, De Luca: Terzo mandato da presidente? Entro l’anno la legge per renderlo possibile (Di martedì 3 agosto 2021) “Faremo quello che ha fatto la Regione Veneto e che hanno fatto altre Regioni. Da quando si approva la legge elettorale della Campania scatta la norma dei due mandati, niente di particolarmente innovativo. È una linea già segnata da qualche altra Regione”. Lo annuncia il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il governatore, a margine di una conferenza stampa a palazzo Santa Lucia, rilancia così l’idea di proporre un’azione legislativa che potrebbe consentirgli di candidarsi per un Terzo mandato da ... Leggi su ildenaro (Di martedì 3 agosto 2021) “Faremo quello che ha fatto laVeneto e che hanno fatto altre Regioni. Da quando si approva laelettorale dellascatta la norma dei due mandati, niente di particolarmente innovativo. È una linea già segnata da qualche altra”. Lo annuncia ildellaVincenzo De. Il governatore, a margine di una conferenza stampa a palazzo Santa Lucia, rilancia così l’idea di proporre un’azione legislativa che potrebbe consentirgli di candidarsi per unda ...

Campania, De Luca pensa al terzo mandato da Governatore «Faremo quello che hanno fatto la Regione Veneto e altre Regioni. Da quando si approva la legge elettorale della Campania scatta la norma dei due mandati, niente di particolarmente innovativo». È una ...

