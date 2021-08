Advertising

Reggello: la visita del Prefetto. Dalle emergenze del comune alla magìa del Masaccio

dott.ssa Alessandra Guidi per essere venuta in" afferma il Sindaco reggente Piero Giunti - . Siamo onorati per questo incontro, un segnale di attenzione e di vicinanza al nostro ...... località Saltino ") alle 8,45 oppure il centro sociale Il Giardino alle 8,15 (giardini ... Al termine dellaguidata, sarà possibile lasciare un'offerta personale ai monaci benedettini. ...Collaborazione tra istituzioni, attenzione alta sul territorio, un percorso per garantire una ripartenza anche economica che avvenga in fretta ma in sicurezza: sono stati i temi chiave della visita ch ...Questa mattina S.E. il Prefetto Dottoressa Alessandra Guidi si è recata in visita istituzionale a Reggello. Accolta dal Sindaco Reggente Piero Giunti nel ...