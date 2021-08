Reddito di cittadinanza, Toninelli: “Referendum per cancellarlo? Renzi è la peggiore barzelletta del 2021, si dimostra antitaliano” (Di martedì 3 agosto 2021) “Renzi? Penso che sia la peggiore barzelletta dell’estate 2021. La sua credibilità oggi è pari a zero. Il miglior modo per descriverlo politicamente è dire che il suo modo di fare politica è antitaliano e continua a esserlo sempre più”. Sono le parole di Danilo Toninelli, senatore del M5s, che ha criticato Matteo Renzi per le sue posizioni sul Reddito di cittadinanza e per l’uscita, di qualche giorno fa, in cui ha detto che “le gente deve tornare a soffrire”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) “? Penso che sia ladell’estate. La sua credibilità oggi è pari a zero. Il miglior modo per descriverlo politicamente è dire che il suo modo di fare politica èe continua a esserlo sempre più”. Sono le parole di Danilo, senatore del M5s, che ha criticato Matteoper le sue posizioni suldie per l’uscita, di qualche giorno fa, in cui ha detto che “le gente deve tornare a soffrire”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

CottarelliCPI : Il Messaggero oggi riporta che all'inizio del 2021 su 1 milione di beneficiari del reddito di cittadinanza che dovr… - fattoquotidiano : Dall’alto del suo 2% stitico e forte del titolo di “politico più odiato d’Italia”, Renzi è tornato a cannoneggiare… - fattoquotidiano : “Reddito di cittadinanza? Fallimento”: Renzi ancora contro il sussidio per i poveri (che per la Caritas è “strument… - lucianoargenzi2 : @fattoquotidiano Il 90% dei percettori del reddito di cittadinanza è gente che lavora in nero, o che non ha mai vol… - ForzaItaIiaViva : 'Io voglio mandare a casa il reddito di cittadinanza perché voglio riaffermare l'idea che la gente deve soffrire.'… -