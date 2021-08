Record del mondo per il friulano Milan | in pista la sua bici corre più veloce di tutte

Advertising

Ma cosa hanno fatto i nostri ragazzi, COSA HANNO FATTO?! ?????? L'Italia raggiunge la finale nell'inseguimento stampa… - CHE SPETTACOLOOOOO! ???????????????????? Con un fenomenale ?? 3:42.307 Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon… - RECORD DEL MONDOOOOOOOOOOOOO! 3:42.307!!!!!!! ?? Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan s… - Filippo #Ganna porta il trenino azzurro nella finale dell'inseguimento su pista a squadre stabilendo il nuovo record del…

La Germania ha vinto la medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre femminile di ciclismo su pista. In finale le tedesche hanno battuto la Gran Bretagna facendo segnare il nuovomondo in 4'04"242. Bronzo agli Stati Uniti che hanno vinto la sfida con il Canada, sesto posto invece per l'Italia .Nuova Audi RS 3 Sedan è la reginaNurburgring. Con un tempo di 7'40"748 ha stabilito ilnel segmento delle berline compatte prodotte in serie, lungo uno dei circuiti più veloci e difficili al mondo. Nuova Audi RS 3 Sedan ...Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Simone Consonni superano infatti in semifinale la Nuova Zelanda per soli 90 millesimi, aggiornando al contempo il record del mondo della specialità con ...(Il Sussidiario.net) Turno di altissimo livello, con la Gran Bretagna prima e la Germania poi che hanno stabilito il nuovo record del mondo, in 4'06''159 Domani il quartetto italiano disputerà la ...