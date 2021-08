Reati online, oltre 600 al giorno in Italia: è allarme cybersecurity (Di martedì 3 agosto 2021) Sono oltre 600 i Reati informatici che si registrano ogni giorno in Italia, più di 200mila all’anno. “È allarme cybersicurezza”, denuncia Uecoop (Unione Europea delle Cooperative) parlando di un aumento del 48% di truffe, frodi e delitti informatici, sulla base di dati Istat elaborati negli scorsi cinque anni e sulla scia dell’attacco hacker che ha colpito il Centro Elaborazione Dati della Regione Lazio tra sabato 31 luglio e domenica 1 agosto. In tutto il Paese si alza l'allerta, e mentre il Copasir sente il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese in relazione all'attacco alla Regione Lazio, l’associazione ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 3 agosto 2021) Sono600 iinformatici che si registrano ogniin, più di 200mila all’anno. “Ècybersicurezza”, denuncia Uecoop (Unione Europea delle Cooperative) parlando di un aumento del 48% di truffe, frodi e delitti informatici, sulla base di dati Istat elaborati negli scorsi cinque anni e sulla scia dell’attacco hacker che ha colpito il Centro Elaborazione Dati della Regione Lazio tra sabato 31 luglio e domenica 1 agosto. In tutto il Paese si alza l'allerta, e mentre il Copasir sente il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese in relazione all'attacco alla Regione Lazio, l’associazione ...

