Raffaella Carrà, questa sera l’ultimo emozionante ricordo: da brividi (Di martedì 3 agosto 2021) Andrà in onda questa sera l’ultimo emozionante ricordo di Raffaella Carrà, a quasi un mese dalla sua scomparsa È passato ormai quasi un mese dalla triste scomparsa di Raffaella Carrà. L’amatissimo volto della televisione ha lasciato i suoi fan senza parole, con omaggi continui che stanno andando avanti ancora oggi. A tal proposito, questa sera L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 3 agosto 2021) Andrà in ondadi, a quasi un mese dalla sua scomparsa È passato ormai quasi un mese dalla triste scomparsa di. L’amatissimo volto della televisione ha lasciato i suoi fan senza parole, con omaggi continui che stanno andando avanti ancora oggi. A tal proposito,L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

StefanoGuerrera : io sono ancora fermo a Raffaella Carrà scusate - _Techetechete : Di Gino Landi la regia di “Ma che sera”: il programma del 1978 in cui Raffaella Carrà per la prima volta a colori c… - RaiCultura : Mina, Raffaella Carrà e Monica Vitta in un omaggio buffo al café chantant nella trasmissione del 1974 'Milleluci'.… - DanielsunIt : RT @laperlaneranera: Persone famose morte nel 2021? ?????????????? ROBERTO CALASSO LIBERO DE RIENZO RAFFAELLA CARRÀ JOHN McAFEE GUGLIELMO EPIFANI… - coicapelliricci : RT @StefanoGuerrera: io sono ancora fermo a Raffaella Carrà scusate -