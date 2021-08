Quirinale, tutti i nomi dei possibili presidenti. Per il centrodestra può essere la volta buona (Di martedì 3 agosto 2021) C’è chi ambisce a dare le carte (Matteo Renzi), chi confida nella coalizione (Dario Franceschini), chi scandaglia i fondali (Pierferdinando Casini) e chi si affida al ripescaggio (Silvio Berlusconi). Benvenuti alle grandi manovre per il Quirinale: più spine che petali nella rosa dei nomi. Partecipano in tanti, ma solo quello del vincente sarà il nome della rosa. Il più gettonato è quello di Draghi, anche se Giorgia Meloni non ci giurerebbe. Ma l’ambiguità è di rigore. Oltre settant’anni di storia parlamentare dicono che la strada per il Colle più alto è irta di pericoli e trabocchetti. Per questo la contesa è un gioco di luci e di ombre o, meglio, di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 3 agosto 2021) C’è chi ambisce a dare le carte (Matteo Renzi), chi confida nella coalizione (Dario Franceschini), chi scandaglia i fondali (Pierferdinando Casini) e chi si affida al ripescaggio (Silvio Berlusconi). Benvenuti alle grandi manovre per il: più spine che petali nella rosa dei. Partecipano in tanti, ma solo quello del vincente sarà il nome della rosa. Il più gettonato è quello di Draghi, anche se Giorgia Meloni non ci giurerebbe. Ma l’ambiguità è di rigore. Oltre settant’anni di storia parlamentare dicono che la strada per il Colle più alto è irta di pericoli e trabocchetti. Per questo la contesa è un gioco di luci e di ombre o, meglio, di ...

