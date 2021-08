Quei soldi strappati alla scienza per finanziare le favole bio (Di martedì 3 agosto 2021) Una mente aperta, scrive il professor Edzard Ernst, non deve esserlo tanto da lasciar cadere fuori il cervello. Lo dice in riferimento all’ennesimo, incredibile articolo pubblicato da una rivista scientifica di nessun impatto, dedicato a una nuova accozzaglia di termini che si vuole presentare come disciplina emergente: “l’agro omeopatia sistemica”. Questa locuzione, per chiunque non sia a digiuno di conoscenza scientifica, dovrebbe essere abbastanza per identificare una pseudoscienza; ma, come è naturale e come è ovvio per le leggi del marketing, in realtà non solo la maggioranza del pubblico non è in grado di riconoscere l’ovvia verità, ma addirittura può rimanere ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 3 agosto 2021) Una mente aperta, scrive il professor Edzard Ernst, non deve esserlo tanto da lasciar cadere fuori il cervello. Lo dice in riferimento all’ennesimo, incredibile articolo pubblicato da una rivista scientifica di nessun impatto, dedicato a una nuova accozzaglia di termini che si vuole presentare come disciplina emergente: “l’agro omeopatia sistemica”. Questa locuzione, per chiunque non sia a digiuno di conoscenza scientifica, dovrebbe essere abbastanza per identificare una pseudo; ma, come è naturale e come è ovvio per le leggi del marketing, in realtà non solo la maggioranza del pubblico non è in grado di riconoscere l’ovvia verità, ma addirittura può rimanere ...

Advertising

LucaPery : @rprat75 Li avrà presi per il collo. O quei soldi o me ne vado (a NY?). Come al solito non rinuncia ad un cent. - err4_r : @MarcoPi82 @Hrodsanto @baiasilente Una cosa é aiutare chi é rimasto indietro, altra é il RdC, vuoi una società con… - foglialuce : Siamo tra i paesi messi peggio per la malasanità con 42mila decessi all'anno, ma pensiamo al greenpass invece che u… - ReatoFabio : Suningers che “a 130 LUKAKU va venduto, con quei soldi ci prendi Vlahovic Correa e Dumfries ed usciamo rinforzati” ne abbiamo? - Rosal0vesNiall : RT @lxuvvalls: Stare in questo fandom è molto ma molto impegnativo, secondo me dovrebbero darci un piccolo stipendio ogni mese, no? Così co… -