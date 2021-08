"Quei nomi sono razzisti". Il politicamente corretto contro piante e animali (Di martedì 3 agosto 2021) La revisione dei nomi di animali e piante presenti nei trattati della Audubon è partita su impulso dello choc causato dall'uccisione di George Floyd Leggi su ilgiornale (Di martedì 3 agosto 2021) La revisione dei nomi dipresenti nei trattati della Audubon è partita su impulso dello choc causato dall'uccisione di George Floyd

Ultime Notizie dalla rete : Quei nomi sono "Quei nomi sono razzisti". Il politicamente corretto contro piante e animali ... ha infatti deciso ultimamente di dare soddisfazione alle voci di protesta alzatesi di recente in merito ai presunti " nomi offensivi " di alcune specie presenti nella nomenclatura curata dalla ...

